، استمراراً لمسلسل متكرر.. إخلاء المتوسطة الرابعة في شقراء لهذا السبب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أولياء الأمور: خروج الطالبات المبكر يضطرنا لترك أعمالنا ويحرج الكثير منا

لازالت مشكلة إخلاء المدارس تتكرر في المدارس التابعة لتعليم شقراء، ففي صباح اليوم تم إخلاء المتوسطة الثالثة للبنات بشقراء بسبب انقطاع الماء والكهرباء عن المدرسة.

وفوجئ أولياء أمور الطالبات برسائل على جوالاتهم تفيد بخروج الطالبات بسبب انقطاع الماء والكهرباء عن المدرسة في آن واحد.

وقال أولياء الأمور: خروج الطالبات المبكر يضطرنا لترك أعمالنا لنقل بناتنا لمنازلنا، كما يحرج الكثير منا ممن يرتبط بعمل خارج المحافظة، إذ لا يستطيع القدوم للمدرسة وقت خروج الطالبات المبكر.

وأضافوا: انقطاع الكهرباء قد لا يستدعي إخلاء منسوبات المدرسة لاسيما وأن الأجواء هذه الأيام تميل للاعتدال، ولكن انقطاع الماء لا يمكن لأحد أن يتحمله، لذا نناشد المسؤولين بالاهتمام بتوفير الماء وعمل الإجراءات التي تضمن عدم انقطاعه.

يُذكر أن إخلاء المدارس في شقراء تكرر خلال الفترة الماضية مرات عدة، ونشرت "الخليج 365" عن إخلاء عدد من مدارس المحافظة؛ إذ نشرت خبراً عن "إخلاء مجمع الابتدائية الثانية ومتوسطة وتعليم الكبيرات بشقراء"، ثم نشرت عن إخلاء إحدى الروضات في شقراء بسبب حريق مجاور لها تحت عنوان "ما السبب؟.. إخلاء أطفال ومنسوبات روضة في شقراء وتعليق الدراسة فيها"، كما نشرت خبراً آخر عن "إخلاء ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن في القصب".

كما تم النشر عن إخلاء ابتدائية تحفيظ القرآن بشقراء تحت عنوان "كلاكيت رابع مرة في مدارس شقراء.. قائدة تُخلي طالبات "التحفيظ" لهذا السبب"، وذلك إثر ملاحظة وجود خلل في الكهرباء بسبب تماسّ كهربائي.