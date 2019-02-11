، اتحاد الإعلام الرياضي يعتمد خطة البرامج والمبادرات للعام الجديد ويطلق جائزة للتميُّز ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة "السلمي" واستعرض تقرير الأنشطة لـ2018م

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الاثنين اجتماعًا له برئاسة الدكتور رجاءالله السلمي، بحضور أعضاء المجلس.

وفي التفاصيل، رحَّب الدكتور "السلمي" في بداية الاجتماع بالأعضاء كافة، ثم تم استعراض التقرير السنوي لعام 2018م الذي تضمن نشاطات الاتحاد وبرامجه ومبادراته في عامه الأول.

بعد ذلك، تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإبداء الآراء والمقترحات حول ما سيتم تنفيذه من برامج ومشاريع خلال الفترة المقبلة؛ إذ تمت الموافقة على إطلاق مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي تضم أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًّا في ثلاثة مسارات إعلامية، وتُقام في جميع مناطق السعودية، وتخدم ما يقرب من 1800 متدرب من أعضاء الاتحاد وطلاب الإعلام والمواهب الواعدة في الإعلام الرياضي.

واعتمد أعضاء مجلس الإدارة إطلاق "جائزة التميز الإعلامي الرياضي" ابتداء من العام الجاري تشجيعًا ودعمًا للإعلاميين الرياضيين، وسعيًا إلى الارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية، على أن يتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

كما أقر المجلس خلال اجتماعه هذا اليوم تصنيف المهن المعتمدة في الاتحاد التي يحق لأصحابها الانضمام إلى عضوية الاتحاد، إضافة إلى مناقشة آلية اجتماع الجمعية العمومية الأول للاتحاد الذي من المقرر انعقاده منتصف هذا العام.

يُشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد خطة العام الجاري وما تحتويه من برامج ومبادرات، من شأنها خدمة الإعلاميين الرياضيين، ومساندتهم، ودعمهم.