شاهد: صور ولي العهد تزين شوارع إسلام أباد ترحيباً بزيارته المرتقبة

زينت صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من شوارع العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك استعداداً للزيارة المنتظر أن يقوم بها ولي العهد لباكستان في فبراير الحالي.

وأظهرت صور متداولة وضع لوحات إعلانية تحمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعليها عبارات ترحيبية، كتب في بعضها “محمد بن سلمان في قلوبنا”.

وكان وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شهري كشف في وقت سابق عن زيارة مرتقبة لولي العهد إلى باكستان في مطلع العام الحالي 2019.