قصيدة جديدة لعبدالرحمن بن مساعد في ولي العهد: “يصنع من اللا شيء شيئاً عظيما”

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة جديدة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تدشينه أمس الأحد “رؤية العلا”، والتي تهدف لتطوير العلا وتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث. وجاء في القصيدة التي نشرها الأمير عبدالرحمن على حسابه بموقع “تويتر” أمس السبت: يصنع من اللا شيء شيئاً عظيما.. يجعل الماضي العريق نوراً مستديما.. يزيدُ مجداً فوق مجدِ الأُلى.. يأخذُ العُلا معهُ إلى العُلا.. كلُّ هذا من بعضِ قليلِ عزمِه.. وما تبقى من كثيرِه.. يشُقُّ بِهِ واثقَ الخطى طريقَه.. ليحوِّل رؤية وطنٍ عظيمٍ إلى حقيقة..

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