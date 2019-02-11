«تحت الصفر».. درجات الحرارة ببعض المناطق نهاية الأسبوع الجاري

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، تقل فيها درجات الحرارة عن الصفر.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أن التقلبات الجوية تتسم بأمطار ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وكتلة باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وكانت الأرصاد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الخفجي سجلت أعلى كمية أمطار بلغت (25.2 ملم) فيما سجل أمطار تبوك أقل كمية أمطار وبلغت (0.01) ملم؛ وذلك من الساعة الـتاسعة صباح أمس الأحد حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

كما وجهت هيئة الأرصاد، اليوم، تنبيهين متقدمين إلى منطقتي الرياض والشرقية، من حالة نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالتان الساعة الثانية ظهر اليوم الاثنين، وتتواصل حتى الساعة الثانية فجر يوم غدٍ الثلاثاء، وتشمل في الشرقية: (النعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، والدمام، والظهران، والجبيل، والقيصومة، والأجزاء المجاورة)، كما تشمل في الرياض: (المجمعة، والخرج، والزلفي، ورماح، والدوادمي، ووادي الدواسر، والرياض).

وتشهد عدة مناطق بالمملكة تقلبات جوية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول في بعض الأودية، خاصةً في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

وكان متحدث الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أعلن في وقت سابق، أنه تم العثور مساء أمس الأحد، على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل (50 كيلومترًا) جنوب العلا، ويرجح أنها تعود إلى المواطن عبدالعزيز خالد البلوي الذي فُقد في سيل وادي فضلا غرب العلا.

وفي وقت لاحق، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت على جثة المواطن التي تم العثور عليها في وادي الجزل جنوب محافظة العلا، أنها تعود إلى الشاب «عبدالعزيز خالد البلوي»، الذي فُقد فجر يوم الجمعة المنصرم، من جراء السيول التي جرفت سيارته، بعد استمرار عمليات البحث عنه طوال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر مقربة من المفقود، أنه تم التحقق من هويته بعد العثور على الجثة، ومن المقرر أن تؤدى عليه صلاة الميت، اليوم الاثنين.

والشاب البلوي هو ثاني ضحية لسيول العلا التي سالت نتيجة الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية. وكانت الجثة الأولى لقريب «البلوي» الذي جرفته السيول 20 كيلومترًا.