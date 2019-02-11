بالصور.. إغلاق 3 محلات مخالفة وإزالة 16 مبسطًا ببلدية العزيزية

نفذت بلدية العزيزية الفرعية -ممثلة في إدارة الخدمات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، اليوم الاثنين- حملة موسّعة على أسواق الجوالات بحي العزيزية ومنطقة محبس الجن.

وأوضحت بلدية العزيزية أنه تم خلال الحملة إزالة بروزات المحلات التجارية وإزالة المباسط العشوائية المخالفة الواقعة أمام المحلات التجارية، كما جرى إزالة السلاسل والحواجز الحديدية المخالفة أمام الفنادق وغيرها من المظاهر السلبية ومعالجة التشوه البصري.

وأسفرت الحملة عن إزالة 16 مبسطًا مخالفًا لبيع شرائح الاتصالات، وتم رفع 12 مركازًا حديديًّا من أمام المحلات التجارية، ومصادرة 1300 قطعة إكسسوارات للجوالات، بالإضافة إلى إزالة البروز أمام المحلات التجارية، وتم إغلاق 3 محلات مخالفة للاشتراطات مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وتم خلال الحملة إزالة أكثر من 36 حاجزًا حديديًّا من أمام الفنادق بحي العزيزية تشغل المواقع العامة بأسلوب غير نظامي.

وأشارت البلدية إلى أن الحملات الميدانية مستمرة على جميع الأسواق لتنظيمها وتحقيق الرقابة الفعّالة، والقضاء على الظواهر السلبية نهائيًّا.