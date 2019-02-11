السعودية اليوم / الملحق الثقافي في لندن يلتقي بمتدربي برنامج "خبرات"



لندن 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب التدريبية مع المتدربين، والصعوبات التي قد تواجههم، كما وجه الملحق الإدارات المعنية بالملحقية بالعمل على تسهيل جميع أمورهم.

وكانت الملحقية الثقافية قد رتبت لقاءًا لمتدربي خبرات في جامعة UCL البريطانية في لندن، حيث تم خلاله عرض معلومات عن بريطانيا ومدنها وخاصة لندن، وطرق المواصلات فيها والسكن والمدارس والجامعات ومعلومات عن النظام التعليمي البريطاني.

كما نظمت الملحقية لقاءًا لمدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن سعود المقبل، مع متدربي خبرات وعدد من مسؤولي الملحقية، حيث ناقش الجميع المواضيع ذات الأهمية للمتدربين، وسبل تيسير التعليم والتدريب للمبتعثين.

// انتهى //

22:06ت م

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لندن 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي في لندن المعلمين والمعلمات السعوديين المتدربين ضمن برنامج "خبرات"، الذي تنفذه وزارة التعليم.وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب التدريبية مع المتدربين، والصعوبات التي قد تواجههم، كما وجه الملحق الإدارات المعنية بالملحقية بالعمل على تسهيل جميع أمورهم.وكانت الملحقية الثقافية قد رتبت لقاءًا لمتدربي خبرات في جامعة UCL البريطانية في لندن، حيث تم خلاله عرض معلومات عن بريطانيا ومدنها وخاصة لندن، وطرق المواصلات فيها والسكن والمدارس والجامعات ومعلومات عن النظام التعليمي البريطاني.كما نظمت الملحقية لقاءًا لمدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن سعود المقبل، مع متدربي خبرات وعدد من مسؤولي الملحقية، حيث ناقش الجميع المواضيع ذات الأهمية للمتدربين، وسبل تيسير التعليم والتدريب للمبتعثين.// انتهى //22:06ت م0275

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