شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

كما استقبل سمو أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.