شكرا لقرائتكم انعدام الرؤية على بعض طرق أبها وعقبة ضلع بسبب الضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

شهدت مدينة أبها، مساء اليوم الاثنين، كثافة عالية من الضباب الذي تسبب في انعدام الرؤية، خاصةً على الأحياء المرتفعة وعلى الطرق المؤدية لها والقريبة من سفوح الجبال المطلة على تهامة من الغرب ومن الجنوب.

كما تسبب الضباب في انعدام الرؤية في أعلى طريق عقبة ضلع، فيما شهدت منطقة أبها وبعض المحافظات بمنطقة عسير تقلبات جوية.

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