شكرا لقرائتكم بث مباشر .. الأمير محمد بن سلمان يدشن مشروع ميناء الملك عبدالله في رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

وصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى ميناء الملك عبدالله في رابغ؛ لتدشين المشروع وتحويل الميناء إلى لبنة أساسية في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030.

ويعد ميناء الملك عبدالله نموذجًا رائدًا للمشاريع الوطنية العملاقة، حيث كسرت حركة السفن فيه حاجز الـ4 ملايين حاوية قياسية سنويًّا، وتم تصنيفه ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم.

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ويستند تطوير ميناء الملك عبدالله إلى رؤية طموحة أدركت الحاجة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة؛ حيث إن الميناء يوفر الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة الذين يشهد عددهم نموًّا متسارعًا ويتميز بارتفاع نسبة الشباب، وفي الوقت نفسه استيعاب تزايد صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية؛ ما يعزز مكانتها الاقتصادية دوليًّا.



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