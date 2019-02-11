شكرا لقرائتكم محافظ محايل لـ التقنيون السعوديون: يجب تسليم المشروعات في الوقت المحدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

شدد محافظ محايل، محمد بن ناصر بن لبدة، على أهمية تسليم جميع المشروعات التي تنفذها شركة التقنيون السعوديون (سعودي تك) في المحافظة والمراكز التابعة لها في الوقت المحدد لها.

جاء ذلك خلال استقبله اليوم، وفدًا من شركة التقنيون السعوديون، برئاسة المهندس هاني بن منصور والوفد المرافق له، وذلك بمقر مكتبه بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالجميع، وبحث العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشروعات وذلك فيما يخص المحافظة، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات.

وأكد ابن لبدة أن هناك لجنة مشكلة من المجلس المحلي لمتابعة المشروعات التي تنفذ في المحافظة والمراكز التابعة لها، لافتًا إلى أن هذه اللجنة ترفع تقارير يومية عن تلك المشروعات.

وقدم المحافظ باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة الشكر والتقدير لأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال آل سعود، على دعمه ومتابعته للمشروعات التي تنفذ في المحافظة والمراكز التابعة لها.

من جهته، أشار المهندس هاني منصور أن مشروع عقبة قدران سيتم تسليمه مطلع شهر رمضان القادم.

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