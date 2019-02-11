شكرا لقرائتكم 3 مواقع لفعاليات مهرجان الورد الطائفي 15 والأمانة تدعو المنظمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد عنبر - الطائف

أعدت أمانة الطائف كراسة الشروط والمواصفات لإقامة مهرجان الورد الطائفي 15 للعام الحالي، وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ومجلس التنمية السياحية بالمحافظة.

وسيحتضن منتزه الردف الفعالية الرئيسية للمهرجان، بالإضافة إلى 3 مواقع للفعاليات المصاحبة، وتشمل المنطقة التاريخية بوسط الطائف، منتزه الملك عبدالله بالنسيم، حديقة الفيصلية بالحوية.

وقدمت الأمانة الدعوات للمنظمين الراغبين في إقامة المهرجان الذي ينطلق 28 رجب القادم، الموافق 4 إبريل 2019م، لمدة أسبوعين وتقديم العروض والعطاءات خلال الفترة المحددة، حيث سيتم تخصيص مواقع لمزارعي ومنتجي ومصنعي الورد الطائفي ومواقع للقطاعات لحكومية المشاركة بالمهرجان، وستقام فعاليات مصاحبة جاذبة، وستضطلع الأمانة بتعزيز الفعاليات المميزة، ودعم الخدمات والمرافق في مواقع إقامة المناشط المصاحبة.

وأوضح أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة لن تدخر وسعًا لإنجاح المهرجان والذي يعد من أهم الفعاليات السياحية بالمنطقة، ويدعم الإنتاج الزراعي المحلي، وستتعاون مع كافة الشركاء والمستثمرين للارتقاء بمهرجان الورد للعام الحالي وتطوير فعالياته بما يتناسب ومكانة الطائف كوجهة سياحية رائدة وعريقة بالمملكة.

يذكر أن التوسع في مهرجان الورد الطائفي بدورته الجديدة جاء بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات الماضية، وانعكاسه الإيجابي على الحراك السياحي والاقتصادي بالمحافظة، بما يحقق توزيع الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة لتمكين الأهالي والسياح من مواكبة المهرجان وبرامجه المختلفة.

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