الان تتابع أمير الرياض يستقبل الرئيس الفلسطيني (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى الرياض. ووصل رئيس دولة فلسطين إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

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