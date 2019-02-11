شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يُكرِّم مواطناً شارك في مباشرة حالة إسعافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

كرَّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، المواطن عبيد الحربي (ممرض)، صباح اليوم (الاثنين) في مقر الهيئة في الرياض، وقدَّم القحطاني شكره وتقديره للمواطن على ما بذله من مساعدة وخدمة إنسانية تدل على أصالة المواطن السعودي.

وكان المواطن عبيد الحربي قد قدَّم مساعدة لإحدى الفرق الطبية المشاركة في مهرجان «الجنادرية 33» لحالة توقف قلب وتنفس، وقام بتقديم الإنعاش القلبي مع الفرقة حتى إيصال المريض لأقرب منشأة صحية.

من جهته، رفع المواطن شركة لمدير عام الفرع على هذا التكريم، وقال: «إن ما قمت به سيقوم به أي شخص لدية خبرة في العمل الإسعافي، أو ممارس صحي أو تلقى دورات تؤهله لأن يقدم مثل هذه المساعدة، ولا شك أن ما تقوم به الفرق الإسعافية عمل إنساني عظيم يستحقون عليه كل الثناء، وأنا تشرفت بالمشاركة معهم في هذا العمل الإسعافي».