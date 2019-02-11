شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف العمودي يُنقذ ثمانينية خلال 45 دقيقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)أنقذ الإسعاف العمودي مساء اليوم (الاثنين)، مسنة ثمانينية بعد نقلها من جزيرة فرسان إلى مستسفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.
وأوضح المتحدث باسم «صحة جازان» نبيل غاوي، أنه تم بنجاح إسعاف مريضة قلب تبلغ من العمر 81 سنة ونقلها من مستشفى فرسان العام إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بواسطة الإسعاف العمودي، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية في جازان، لافتاً إلى أنه تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسعاف العمودي يُنقذ ثمانينية خلال 45 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.