شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف العمودي يُنقذ ثمانينية خلال 45 دقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

أنقذ الإسعاف العمودي مساء اليوم (الاثنين)، مسنة ثمانينية بعد نقلها من جزيرة فرسان إلى مستسفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

‏وأوضح المتحدث باسم «صحة جازان» نبيل غاوي، أنه تم بنجاح إسعاف مريضة قلب تبلغ من العمر 81 سنة ونقلها من مستشفى فرسان العام إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بواسطة الإسعاف العمودي، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية في جازان، لافتاً إلى أنه تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة.