شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مصانع مخالفة لإعادة تدوير الخشب والأسفنج في القطيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

ضبطت بلدية عنك التابعة لمحافظة القطيف، في إحدى المزارع، 4 مصانع مخالفة لإعادة تدوير الأخشاب والأسفنج لصناعة الأثاث وأعمال التنجيد.

وأوضح رئيس بلدية عنك المهندس زهير الغامدي، أن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به إدارة صحة البيئة من حملات رقابية وتفتيشية شملت مواقع مختلفة في المحافظة، مشيراً إلى أن المزرعة استغلها ١٧ عاملاً مخالفاً لأنظمة البلدية والإقامة والعمل في إعادة تدوير وصناعة الأثاث المنزلي، وتوزيعها على معارض الأثاث داخل وخارج المحافظة.

ولفت الغامدي إلى ورود معلومات تفيد باستخدام المواقع لنشاط مخالف، حيث تمت مراقبة الموقع للتأكد من صحة المعلومات، وجرى لاحقاً دهمه من الفرق المختصة، مبيناً أن العمال المخالفين أقاموا 4 مصانع داخل المزرعة لإعادة تدوير الأخشاب والأسفنج لصناعة الأثاث وأعمال التنجيد، ليتم نقلها مباشرة لمعارض الأثاث المنزلي، مما يعد مخالفة وغش صريح، مبيناً أنه تم ضبط العديد من الأثاث المجهّز للتوزيع، وضبط عمال غير نظاميين أحيلوا للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.

وأكد رئيس البلدية أنه تم إغلاق الموقع على الفور ومصادرة 120 قطعة أثاث وفرض غرامة بقيمة 48 ألف ريال، لافتاً إلى أن تم تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية في حق المخالفين، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع البلدية في حال وجود أية ملاحظات عن طريق مركز (940)، أو عبر منصات التفاعل التابعة للبلدية.