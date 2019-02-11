السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة دشنت جامعة جدة اليوم كلية الاتصال والإعلام، ضمن هيكلتها الجديدة لكليات الجامعة، وخططها الاستراتيجية نحو تحقيق متطلبات الرؤية السعودية 2030. وأصدر مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان قرارا يقضي بتكليف الدكتور عبدالرحمن العليان عميدا لكلية الاتصال والإعلام. وأفاد الدكتور الحميدان بأن كلية الاتصال والإعلام ستكون كلية نوعية في أقسامها ومخرجاتها وبرامجها وشراكاتها، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وخطط التحول والرؤية السعودية، ومستجدات سوق العمل في الإعلام بكل احتياجاته. من جانبه أشار الدكتور العليان إلى أن كلية الاتصال والإعلام ستغطي أربعة جوانب مهمة تتمثل في الإعلام الرقمي، والاتصال، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي والمسموع، والإنتاج الإعلامي، وأن توجيهات الجامعة تركز على جودة الخدمات والبرامج الإعلامية المقدمة لطلبة الجامعة في التخصصات الإعلامية أو البرامج والخدمات التي تقدم مع القطاعات الحكومية والخاصة والشراكات المتميزة مع الجهات الإعلامية داخل وخارج الوطن لبناء قوة ناعمة تبرز جهود المملكة وإنجازاتها ومكتسباتها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.



كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جدة تدشن كلية للاتصال والإعلام وتختار العليان عميدا لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.