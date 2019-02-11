السعودية اليوم / مركز مسار ينظم ورشة عمل لعرض المسودة النهائية لمعايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

يفتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب غداً ورشة عمل عرض المسودة النهائية لمعايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني والتي ينظمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" ، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" الدكتور عبدالحميد العبدالجبار بأن عقد هذه الورشة يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وذلك بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وجودته وتقديم مخرجات تدريبية ذات جودة عالية.

وأشار العبدالجبار إلى أن المركز قام وبمشاركة فريق عمل من الخبرات الوطنية على تطوير معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني، بهدف الارتقاء بجودة برامج التدريب وتميز مخرجاتها في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المشاركين في هذه الورشة هم شركاء المركز من جهات حكومية منظمة ومشرفة على سوق العمل والجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى جهات التدريب في القطاعين العام والخاص .

// انتهى //

20:51ت م

0270



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسيفتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب غداً ورشة عمل عرض المسودة النهائية لمعايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني والتي ينظمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" ، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" الدكتور عبدالحميد العبدالجبار بأن عقد هذه الورشة يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وذلك بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وجودته وتقديم مخرجات تدريبية ذات جودة عالية.وأشار العبدالجبار إلى أن المركز قام وبمشاركة فريق عمل من الخبرات الوطنية على تطوير معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني، بهدف الارتقاء بجودة برامج التدريب وتميز مخرجاتها في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المشاركين في هذه الورشة هم شركاء المركز من جهات حكومية منظمة ومشرفة على سوق العمل والجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى جهات التدريب في القطاعين العام والخاص .// انتهى //20:51ت م0270

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز مسار ينظم ورشة عمل لعرض المسودة النهائية لمعايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.