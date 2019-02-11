السعودية اليوم / بلدية محافظة القطيف تقوم بنزح تجمعات مياه الأمطار



القطيف 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

باشرت بلدية محافظة القطيف أمس واليوم, أعمال نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة من خلال تسخير الإمكانات والطاقات لتصريف الأمطار التي تتجمع في الشوارع والمناطق غير المخدومة بشبكة مياه أمطار، وذلك للمحافظة على سلاسة الحركة المرورية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات عملت على إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار، في أحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها، مؤكداً نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.

وبين أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية بتكوين فرق عمل تعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار.

وأضاف أن البلدية تعمل بطاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة والقرى التابعة لها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.

// انتهى //

20:47ت م

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القطيف 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسباشرت بلدية محافظة القطيف أمس واليوم, أعمال نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة من خلال تسخير الإمكانات والطاقات لتصريف الأمطار التي تتجمع في الشوارع والمناطق غير المخدومة بشبكة مياه أمطار، وذلك للمحافظة على سلاسة الحركة المرورية.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات عملت على إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار، في أحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها، مؤكداً نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.وبين أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية بتكوين فرق عمل تعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار.وأضاف أن البلدية تعمل بطاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة والقرى التابعة لها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //20:47ت م0267

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