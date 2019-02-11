السعودية اليوم / افتتاح جناح طبي في "مستشفى دار العجزة " ببيروت بدعم من سفارة المملكة



بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم جناح "الدرعية" المكوّن من 20 سريراً في "مستشفى دار العجزة" الإسلامية، وذلك ضمن مبادرة "أمنية" التي أطلقتها السفارة لخدمة المجتمع.

وألقى عمدة الجمعية محمود فاعور كلمة ترحيبية في مستهل الحفل، عبّر فيها عن شكره للمملكة قيادةً وشعباً على مبادراتها الإنسانية عموماً وللبنان على وجه الخصوص.

من جانبه قال السفير بخاري إنّ سفارة المملكة تؤكد مواصلة مبادراتها الإنسانية في لبنان، التي تعكس إسهامات المملكة في خدمة الإنسان وبناء قدراته وصناعة الأمل لديه".

وأكد أن افتتاح "جناح الدرعية " من خلال مبادرة "أمنية" التي أطلقتها سفارة المملكة في بيروت لخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المبادرات في هذا الجانب، مثنياً على جهود إدارة دار العجزة وسرعة إنجازها للمشروع بمتابعة دقيقة، مشيداً بـ"مساهمة كل العاملين في خدمة المسنين الذين يستحقون العزة والكرامة لأنّهم أدّوا رسالة كبيرة في حياتهم".

// انتهى //

20:17ت م

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بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم جناح "الدرعية" المكوّن من 20 سريراً في "مستشفى دار العجزة" الإسلامية، وذلك ضمن مبادرة "أمنية" التي أطلقتها السفارة لخدمة المجتمع.وألقى عمدة الجمعية محمود فاعور كلمة ترحيبية في مستهل الحفل، عبّر فيها عن شكره للمملكة قيادةً وشعباً على مبادراتها الإنسانية عموماً وللبنان على وجه الخصوص.من جانبه قال السفير بخاري إنّ سفارة المملكة تؤكد مواصلة مبادراتها الإنسانية في لبنان، التي تعكس إسهامات المملكة في خدمة الإنسان وبناء قدراته وصناعة الأمل لديه".وأكد أن افتتاح "جناح الدرعية " من خلال مبادرة "أمنية" التي أطلقتها سفارة المملكة في بيروت لخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المبادرات في هذا الجانب، مثنياً على جهود إدارة دار العجزة وسرعة إنجازها للمشروع بمتابعة دقيقة، مشيداً بـ"مساهمة كل العاملين في خدمة المسنين الذين يستحقون العزة والكرامة لأنّهم أدّوا رسالة كبيرة في حياتهم".// انتهى //20:17ت م0261

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