

لندن 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقت وزيرة الشؤون الأفريقية في الحكومة البريطانية هاريت بالدوين اليوم في لندن نائب رئيس الوزراء الصومالي مهد محمد جوليد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة شراكة الصومال مع المجتمع الدولي، والخطوات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية هناك.

// انتهى //

19:58ت م

0259



لندن 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقت وزيرة الشؤون الأفريقية في الحكومة البريطانية هاريت بالدوين اليوم في لندن نائب رئيس الوزراء الصومالي مهد محمد جوليد.وجرى خلال اللقاء مناقشة شراكة الصومال مع المجتمع الدولي، والخطوات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية هناك.// انتهى //19:58ت م0259

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزيرة الشؤون الأفريقية البريطانية تلتقي نائب رئيس الوزراء الصومالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.