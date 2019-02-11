السعودية اليوم / جامعة جدة تدشن كلية للاتصال والاعلام وتختار العليان عميداً لها

جدة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

دشّنت جامعة جدة اليوم ، كلية الاتصال والاعلام ، ضمن هيكلتها الجديدة لكليات الجامعة ، وخططها الاستراتيجية نحو تحقيق متطلبات الرؤية السعودية 2030.

وفي ذات الشأن أصدر معالي مدير جامعة جدة ، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان ، قراراً يقضي بتكليف الدكتور عبدالرحمن العليان ، عميداً لكلية الاتصال والاعلام .

وقدم الدكتور الحميدان شكره لمعالي وزير التعليم ومعالي نائب وزير التعليم على دعمهما وحرصهما على تطوير هيكلة الجامعة وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ

وأفاد الدكتور الحميدان ، أن كلية الاتصال والاعلام ستكون كلية نوعية في أقسامها ومخرجاتها وبرامجها وشراكاتها ، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وخطط التحول والرؤية السعودية ، ومستجدات سوق العمل في الاعلام بكل احتياجاته .

Advertisements

من جانبه قدّم الدكتور العليان شكره لمعالي مدير جامعة جدة على الثقة الكريمة ، داعياً الله ان تكون أعمال ومنتجات الكلية في تطلعات قيادة الوطن و المسؤولين ، مشيراً إلى أن كلية الاتصال والاعلام ستغطي أربع جوانب مهمة تتمثل في الاعلام الرقمي ، والاتصال ، والعلاقات العامة ، والاعلام المرئي والمسموع ، والانتاج الاعلامي ، وأن توجيهات الجامعة تركز على جودة الخدمات والبرامج الاعلامية المقدمة لطلبة الجامعة في التخصصات الاعلامية أو البرامج ، والخدمات التي تُقدم مع القطاعات الحكومية والخاصة والشراكات المتميزة مع الجهات الاعلامية داخل وخارج الوطن لبناء قوة ناعمة تُبرز جهود المملكة وانجازاتها ومكتسباتها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية .

// انتهى //

19:55ت م

0257



