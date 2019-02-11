السعودية اليوم / جامعة جدة تدشن كلية للاتصال والاعلام وتختار العليان عميداً لها

جدة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس
دشّنت جامعة جدة اليوم ، كلية الاتصال والاعلام ، ضمن هيكلتها الجديدة لكليات الجامعة ، وخططها الاستراتيجية نحو تحقيق متطلبات الرؤية السعودية 2030.
وفي ذات الشأن أصدر معالي مدير جامعة جدة ، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان ، قراراً يقضي بتكليف الدكتور عبدالرحمن العليان ، عميداً لكلية الاتصال والاعلام .
وقدم الدكتور الحميدان شكره لمعالي وزير التعليم ومعالي نائب وزير التعليم على دعمهما وحرصهما على تطوير هيكلة الجامعة وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ
وأفاد الدكتور الحميدان ، أن كلية الاتصال والاعلام ستكون كلية نوعية في أقسامها ومخرجاتها وبرامجها وشراكاتها ، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وخطط التحول والرؤية السعودية ، ومستجدات سوق العمل في الاعلام بكل احتياجاته .
من جانبه قدّم الدكتور العليان شكره لمعالي مدير جامعة جدة على الثقة الكريمة ، داعياً الله ان تكون أعمال ومنتجات الكلية في تطلعات قيادة الوطن و المسؤولين ، مشيراً إلى أن كلية الاتصال والاعلام ستغطي أربع جوانب مهمة تتمثل في الاعلام الرقمي ، والاتصال ، والعلاقات العامة ، والاعلام المرئي والمسموع ، والانتاج الاعلامي ، وأن توجيهات الجامعة تركز على جودة الخدمات والبرامج الاعلامية المقدمة لطلبة الجامعة في التخصصات الاعلامية أو البرامج ، والخدمات التي تُقدم مع القطاعات الحكومية والخاصة والشراكات المتميزة مع الجهات الاعلامية داخل وخارج الوطن لبناء قوة ناعمة تُبرز جهود المملكة وانجازاتها ومكتسباتها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية .
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19:55ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.