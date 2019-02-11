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الخليج 365- شهد سعر الذهب في المملكة استقرار ملحوظ، خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 فبراير 2019، ليسجل عيار 24 سعر 158.49 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.29 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.69 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.87 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.46 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.69 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.87 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.46 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 12 فسجلت 79.25 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,929 ريالًا وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,109 ريالًا.

استقرار ملحوظ في سعر الذهب بالسعودية اليوم الإثنين 11 فبراير 2019



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