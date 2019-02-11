شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الأسترليني مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 11 فبراير 2019 والان مع التفاصيل
سعر الريال أمام العملات الأجنبية الرئيسية:
جنية استرليني 4.9298
دولار أمريكي 3.7500
فرنك سويسري 3.7690
يورو 4.2806
ين ياباني 0.0343
سعر الجنيه الأسترليني مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 11 فبراير 2019
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