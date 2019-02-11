شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى: ندعم السودان ونطالب برفعها من قوائم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أكد الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى وقوف المملكة الدائم ودعمها لجمهورية السودان في سبيل تجاوز ما يحيط بها من ظروف وتحديات، وفي مطالبتها برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وقال فى جلسة البرلمان العربى بالقاهرة د.عبدالله آل الشيخ : المملكة تحرص على نصرة أشقائها وأصدقائها، بكل ما حباها الله من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلاميًا وعربيًا