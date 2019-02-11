شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح هامة لتجنب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة الصحة من الإصابة بعدوى فيرس "كورونا" وقالت الوزارة أنه حرصا على السلامة العامة يجب تجنب ملامسة الأبل، وعدم شرب حليب الأبل غير المغلي، وتجنب الاختلاط المباشر مع المصابين



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