شكرا لقرائتكم طيران ناس يعلن عن إطلاق 6 وجهات جديدة لصيف 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط عن إطلاقه 6 وجهات جديدة لصيف 2019، الى كل من سراييفو، فيينا، طرابزون، باتومي، تبليسي وباكو، والتي تأتي تماشيا مع خطط طيران ناس التوسعية في الوصول لوجهات دولية جديدة تلبي رغبات ضيوفه المسافرين.

وكشف طيران ناس أن الوجهات الجديدة ستنطلق من أربع مدن سعودية وهي الرياض ، جدة ، الدمام والقصيم ابتداء من شهر يونيو ٢٠١٩، حيث ستنطلق الرحلات المباشرة من الرياض إلى باتومي وتبليسي في جورجيا، فيينا في النمسا، باكو في أذربيجان، وطرابزون في تركيا، وسراييفو في البوسنة والهرسك، في حين تتوجه رحلات مباشرة من جدة الى كل من طرابزون وتبليسي، ومن الدمام سوف تنطلق الرحلات المباشرة الى كل من تبليسي وباكو، ومن القصيم الى طرابزون وباكو.

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ونوه طيران ناس إلى أن الراغبين بالسفر على الوجهات الجديدة والمباشرة بإمكانهم حجز رحلاتهم من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس هنا أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234

وأوضح طيران ناس أن الوجهات الجديدة لصيف 2019 سوف ستحقق رغبة الكثير من المسافرين ويوفر خيارات تنافسية جديدة الى كل اللذين يقصدون تلك البلدان بهدف قضاء إجازة ممتعة.

يذكر أن هذا التوسع يعد امتداد للمرحلة السابقة والتي حقق فيها طيران ناس إنجازات عديدة تمثلت في إطلاق الكثير من الوجهات الجديدة، والحصول على الكثير من الجوائز العالمية.



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