شكرا لقرائتكم القبض على 5 أشخاص أحرقوا مركبتي مواطن بفناء منزله في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عمر البشيري - الباحة

قبضت شرطة منطقة الباحة على 5 جناة، متهمين بقضية إحراق مركبتين.

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وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، بأن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا في تعرض مركبتين للاحتراق أثناء توقفهما داخل فناء منزل مالكهما صباح يوم الأربعاء الموافق 1/ 6/ 1440هـ، وقد أسفرت النتائج عن ثبوت حدوث الحريق بفعل متعمد، وتم تحديد هوية المتورطين في ذلك، خمسة متهمين سعوديين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأكدت شرطة الباحة أنه بسماع أقوال المقبوض عليهم الأولية اعترفوا بما نُسب إليهم، وجرى إيقافهم وتنفيذ الإجراءات النظامية.

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