شكرا لقرائتكم تركي بن هذلول يحضر مباراة نجران وجدة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ملفي بن داحن - نجران

أعلنت إمارة منطقة نجران، أن الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، سيحضر المباراة المقامة غدًا الثلاثاء بين نادي نجران ونادي جدة.

ويأتي هذا دعمًا من نائب أمير نجران للأنشطة الرياضية بالمنطقة، فيما تقام المباراة على ملعب جامعة نجران.

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