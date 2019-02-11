الارشيف / اخبار السعوديه

تركي بن هذلول يحضر مباراة نجران وجدة غدًا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم تركي بن هذلول يحضر مباراة نجران وجدة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل


جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ملفي بن داحن - نجران

أعلنت إمارة منطقة نجران، أن الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، سيحضر المباراة المقامة غدًا الثلاثاء بين نادي نجران ونادي جدة.

ويأتي هذا دعمًا من نائب أمير نجران للأنشطة بالمنطقة، فيما تقام المباراة على ملعب جامعة نجران.


شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي بن هذلول يحضر مباراة نجران وجدة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا