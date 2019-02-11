- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تركي بن هذلول يحضر مباراة نجران وجدة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ملفي بن داحن - نجران
أعلنت إمارة منطقة نجران، أن الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، سيحضر المباراة المقامة غدًا الثلاثاء بين نادي نجران ونادي جدة.
ويأتي هذا دعمًا من نائب أمير نجران للأنشطة الرياضية بالمنطقة، فيما تقام المباراة على ملعب جامعة نجران.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي بن هذلول يحضر مباراة نجران وجدة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.