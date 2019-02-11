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شكرا لقرائتكم الصحة توضح حقيقه اكتشاف حالات كورونا في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير
نفت وزارة الصحة ما تم تداوله حول اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا في عسير.
وأوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، ردًّا على استفسار صحيفة “متابعات الخليج 365” حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن تحذيرات من وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مستشفيات عسير المركزي وخميس مشيط العام ومستشفى القوات المسلحة، أوضحت- أن ذلك غير صحيح، داعيةً الجميع إلى تحري المعلومات الصحيحة من مصادرها.
وكان مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة أكد اليوم أنه تم رصد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في محافظة وادي الدواسر، وعدد من مناطق المملكة، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل وتنقلها.
ودعا مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل ومخلفاتها والتعاون مع فرق وزارتي الصحة والبيئة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم، مهيبًا بالجميع الالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها؛ كون الإبل هي المصدر الأهم للعدوى بفيروس كورونا.
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