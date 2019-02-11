شكرا لقرائتكم خبير أرصاد يكشف لـ”المواطن” تفاصيل التقلبات الجوية نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 _عبدالرحمن المحمادي_جدة

توقع خبير الأرصاد والطقس معاذ الأحمدي، حالة من عدم الاستقرار نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة.

وقال الأحمدي في تصريحات لـ“متابعات الخليج 365“: إن حالات عدم الاستقرار مستمرة على شبه الجزيرة العربية وتنحصر فرص الأمطار اليومين القادمين نحو شرق المملكة وأجزاء من وسط ومرتفعات المملكة الجنوبية”.

كما توقع بداية من الخميس 14 فبراير 2019 حالة جوية ماطرة على المنطقة الغربية والشمالية الغربية وأجزاء من الوسطى والمرتفعات الجنوبية تشمل ( خيبر وشرق المدينة المنورة وشمالها وجنوبها الغربي وحتى منطقة مكة المكرمة ومحافظات رابغ وجدة وغرب الطائف وصولا إلى أبها في منطقة عسير.

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وتابع الأحمدي: وتنتقل الحالة إلى المنطقة الوسطى والشرقية يوم الجمعة المقبل، حيث تتراوح الأمطار ما بين متوسطة إلى خفيفة وقد تصل إلى غزيرة في بعض المناطق.

وأضاف أن نشاطا للرياح الشرقية يبدأ الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء قد يثير الغبار والأتربة على المدينة المنورة خصوصاً غربها وشمالها ومكة المكرمة في شمالها وسواحلها إضافة إلى جدة ورابغ.

وقال : نحن الآن قد دخلنا في نوء العقارب وهو آخر نوء في الشتاء وينقسم إلى ثلاثة أقسام فهناك قسمان في الشتاء والآخر يدخل في فصل الربيع وهي “سعد الذابح “و سعد بُلع ” سعد السعود ” ويستمر ذلك 39 يومًا يشتد فيها البرد وتكثر الأمطار في آخره، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح وأجواء باردة تعيشها مناطق المملكة حالياً وترتفع قليلاً على مناطق توقعات الأمطار في يومي الخميس والجمعة مع هبوب الرياح الجنوبية الرطبة.



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