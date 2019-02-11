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الجيش اليمني يستهدف تعزيزات الميليشيا الحوثية في نهم

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جدة - خالد شويل - ارشيفية

متابعات الخليج 365 - واس

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة حريب نهم كانت في طريقها الى الجبهة.
وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.


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