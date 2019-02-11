شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يستهدف تعزيزات الميليشيا الحوثية في نهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - ارشيفية



متابعات الخليج 365 - واس

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة حريب نهم كانت في طريقها الى الجبهة.

وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.



مختارات خاص لـ” متابعات الخليج 365”: ايقاف قائد #الهلال ادواردو 3 مباريات



فيديو.. الأمير محمد بن سلمان : نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.