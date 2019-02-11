شكرا لقرائتكم حريق يلتهم منزلاً شعبيًّا بقمة جبل جرهم في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 _عبدالرحمن المحمادي_مكة

نجحت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة‬⁩ في إخماد حريق اندلع في منزل شعبي بقمة جبل جرهم شارع المنصور.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إنه في تمام الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين من اليوم الاثنين، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بقمة جبل بطلعة جرهم بشارع المنصور وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في منزل شعبي مكون من دور واحد تقدر أبعاده (١٢*١٢) م يشمل أربع غرف تحتوي على أثاث.

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وأفاد بأنه تم السيطرة على الحادث وإخماد الحريق والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة ودون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وأفاد بأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.

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