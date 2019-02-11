الان تتابع شاهد.. موظفة تبني مسجدا داخل مدرستها في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي شيدت موظفة إدارية بابتدائية هجرة الشيابين بمكتب التعليم بشمال الطائف مها عايض البقمي، مسجدا في فناء المدرسة وجهزته بالكامل، بعد مشاهدتها لأولياء الأمور يتزاحمون لأداء الصلاة داخل غرفة الحارس. وثمن أولياء الأمور عمل الموظفة الإدارية سائلين الله لها الأجر والمثوبة.

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