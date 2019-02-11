الان تتابع طيران ناس‬⁩ تعلن عن إطلاق 6 ⁧‫وجهات‬⁩ جديدة ومباشرة في “صيف‬⁩ 2019” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة طيران ناس، اليوم، عن إطلاق 6 ⁧‫وجهات‬⁩ جديدة ومباشرة لـ#صيف‬⁩ 2019.‬ ‫وأضافت في بيان: “الوجهات شملت سراييفو‬⁩ ⁧، باتومي‬⁩ ⁧، تبليسي‬⁩ ⁧، باكو‬⁩ ⁧، طرابزون‬⁩ ⁧، فيينا‬⁩ وتبدأ أولى الرحلات في شهر يونيو المقبل”.

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