الان تتابع الأرصاد: موجة باردة تضرب 5 مناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء 2019/02/12 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على “الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية”.

وشملت التوقعات، أن يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.