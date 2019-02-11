نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 برقم الهوية أو السجل المدني وطريقة التسجيل

خطوات نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 من حساب ولي أمر طالب برقم الهوية أو رقم السجل المدني، نستعرضها ضمن طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور بالتعليم الابتدائي للعام الدراسي 1440-1441 والتي بدأ تفعيل خطتها الزمنية منذ تاريخ 30 ربيع أخر 1440، وتستمر حتى مطلع العام الدراسي الجديد، وفق التقويم الدراسي لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وسنوضح مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي من خدمات موقع نور.

بدء تسجيل الطلاب السعوديين والطالبات السعوديات في المدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن الكريم والمدارس ذات البرامج الدولية في التعليم، من 2-6-1440 الجاري، وكذلك قبول تسجيل الطلاب و الطالبات من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين عبر رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1440 أو تسجيل طالب جديد في المرحلة الابتدائية، وكذلك في الروضات حين يتم تفعيلها، فما هي طريقة التسجيل التي تم توضيحها لولي الأمر كي يتمكن من إضافة ابنه أو ابنته على برنامج الغدارة التربوية لوزارة التعليم السعودية.

طريقة نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441

دخول موقع نور المركزي يقدم عدة طرق لتسجيل الدخول هلة نظام إدارة الخدمات التربوية لوزارة التعليم، وبعد تفعيل خدمة تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1440-1441 هجرياً، يجب أولاً دخول ولي الأمر على حسابه المسجل على نظام نور، وفي حالة إن كان ولي أمر جديد يسجل للمرة الأولي للحصول على كلمة المرور واسم المستخدم، يتم الدخول على رابط نظام نور تسجيل ولي أمر جديد، ثم تفعيل الحساب قبل الاستفادة من خدمة نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1441 برقم الهوية أو رقم السجل المدني لولي الأمر .

نظام نور تسجيل أول ابتدائي

تسجيل دخول ولي أمر في نظام نور لمن لديه حساب مفعل، ولكن فقد كلمة المرور يمك استعادته من الخدمات الإلكترونية للموقع عبر الدخول على نظام نور استعادة كلمة المرور، وإدخال رقم الهوية ورمز التحقق، وسيرسل النظام له بيانات الدخول، وبالتالي اعد هذه الخطوات من اهم الإجراءات التي يجب اتباعها للتمكن من الدخول إلى خدمات تسجيل طالب جديد في الصف الأولى الابتدائي من موقع نور.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور

الخطوات الموضحة بالصورة أدناة قد تكون مختلفة بعض الشيء بعد تحديثات خدمات نظام نور، لكنها تتفق في التسلسل لحين توفير الشرح الجديد، والذي ستجدونه على خدماتنا من خلال شرح خدمة نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين قريباً.

Advertisements

تعليمات تسجيل طالب جديد في نظام نور “فترات التسجيل”

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1441 برقم الهوية أو السجل المدني

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وضعت التعليمات الخاصة بقبول وتسجيل الطلاب المستجدين وفق شريحة السن أو الفئة العمرية بالنسبة لتاريخ الميلاد، سماء لمن سيتم 6 سنوات في تاريخ بداية الدراسية أو أقل بفترة زمنية قدرها 90 يوم، أو الحالات الخاصة لمن أمضى عامين في روضة مسجلة بقاعدة برنامج نور ويقل سنه بمدة قدرها 180 يوم عن عمر 6 سنوات في تاريخ بداية الدراسة، وكذلك الحالات الخاصة التي سيتم تسجيلها بمعرفة قائد المدرسة لمن تجاوز سنه 11 عام وغيرها من الحالات التي سنوضحها فيما بعد.

رابط نظام نور ولي أمر

أضاف نظام نور علة صفحة الدخول الرئيسية للبرنامج رابط تسجيل دخول موقع نور من حساب ولي أمر جديد، أو استعادة كلمة المرور لمن فقد تسجيل الدخول.

رابط نظام نور ولي أمر

الرابط المرفق بعالية هو بوابة الدخول على نظام نور والتمتع بالخدمات الإلكترونية لاستعلام الدرجات أو إضافة طالب جديد في الصف الأول الابتدائي وغيرها من خدمات الطالب أو المعلم أو لي الأمر.