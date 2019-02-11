طريقة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات 1440

نتائج قياس 1440، برنامج قياس وهذا البرنامج يأتي ضمن خطه وزاره التربية والتعليم في المملكة 2030 وبناء علي ذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لجعل البلاد في طليعة العالم الذي يهتم بالتعليم ، والاهتمام المعلم هو الركيزة الأولي للتقدم ونهضة التعليم التالي يجب ان يتم اختيار المعلم بدقه ومن ثم لأعداد الأجيال القادمة بعناية بتقدم آلامه وصعودها واستعاده القيادة داخل العالم المجتمع العلمي ولان أبنائنا المواطنين من المواطنين السعوديين يجب ان يرشحوا فقط المعلمين المؤهلين مع المهارات والخبرة لتكون قدوة عاليه لهم في جميع مراحل التعليم الابتدائي والجامعي ، لذلك جاءت هذه الاختبارات في الآونة الأخيرة فتره تتماشي مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، نرفق أليكم رابط استعلام عن نتائج قياس 1440.



نتائج قياس 1440

قياس 1440 من هذا البرنامج ، يرجى الذهاب إلى موقع قياس النتائج الإلكتروني ومن ثم الموقع سوف يطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية التالي يمكنك التعرف علي نتائج قياس 1440 اختبار قدره المعلمين واختبار القدرات للمعلمين وهذا من خلال معرفه جميع نتائج قياس 1440 ، سيظهر الموقع نوافذ عند تسجيل الدخول، سوف تجد النافذة الأولي التي يتم كتابه التسجيل في الاختبارات والإطار الثاني هو الاستعلام عن نتيجة نتائج اختبار القياس، انقر علي هذه النافذة وسوف تجد كل النتائج لجميع الاختبارات التي قمت بها في مرحله ما، المركز الوطني للقياس والتي هي واحده من مراكز تقييم التعليم في المملكة العربية لمن أجل الاستفسار عن نتائج1440 من هذا البرنامج ، يرجى الذهاب إلى موقع قياس النتائج الإلكتروني ومن ثم الموقع سوف يطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية التالي يمكنك التعرف علياختبار قدره المعلمين واختبار القدرات للمعلمين وهذا من خلال معرفه جميع، سيظهر الموقع نوافذ عند تسجيل الدخول، سوف تجد النافذة الأولي التي يتم كتابه التسجيل في الاختبارات والإطار الثاني هو الاستعلام عن نتيجة نتائج اختبار القياس، انقر علي هذه النافذة وسوف تجد كل النتائج لجميع الاختبارات التي قمت بها في مرحله ما، المركز الوطني للقياس والتي هي واحده من مراكز تقييم التعليم في المملكة العربية السعودية الاختبارات في المؤسسات المتخصصة علي عدد من القواعد العلمية والعملية ، قبل لجان متخصصة في هذا الصدد لتطوير النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية.