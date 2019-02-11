شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يتفقد عدداً من مشروعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جازان)

تفقد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، عدداً من المشروعات التي ينفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً بمدينة جيزان.

واطلع خلال الجولة على عدد من المشروعات المنفذة ومراحل العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، مستمعاً لشرح مفصل من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالفرع المهندس نبيل مطهري، عن المشروعات التي شملتها الزيارة ومنها مشروع إنشاء مؤسسة رعاية الفتيات بجازان الجاري تنفيذه على مساحة 6430 متراً مربعاً وبتكلفة إجمالية تزيد عن 43 مليون ريال وبنسبة إنجاز قاربت الـ 90%.

كما اطلع أمير المنطقة بالنيابة على سير العمل بالعديد من المشروعات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، التي شملت مشروع إنشاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومشروع إنشاء فرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة، ومشروع إنشاء دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان، ومكاتب الضمان بمدينة جيزان، ومحافظتي صامطة وفرسان، والمخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بتلك المشروعات، التي يُطبق من خلالها المعايير العالمية في الأمن والسلامة ونسب الإنجاز المتحققة في تلك المشروعات.

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وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في ختام الجولة عن سعادته بتفقد مشروعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، وما شاهده خلال الزيارة من إنجاز في تلك المشروعات التي تخدم فئات غالية على الجميع، موجهاً مدير فرع العمل بجازان ومنسوبي الفرع بمضاعفة الجهود لإنجاز تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد حرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز شخصياً على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة, راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع لتحقيق ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.

حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ, ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة بالنيابة سليمان بن سعيد أبو ملحة, وعدد من المسؤولين.