شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول: بطولات «البواسل» حافظت على مقدرات الوطن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)امتدح نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز البطولات التي يحققها جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي في الدفاع عن أراضي الحرمين الشريفين، والحفاظ على مقدساتها ومقدراتها الوطنية.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) قائد قوة نجران المعين حديثاً اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني.
من جهة ثانية، استعرض الأمير تركي بن هذلول الأعمال المرتبطة بعمل فرع النيابة العامة بالمنطقة والفروع التابعة له في المحافظات، وما تقدمه من خدمات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، من خلال إنهاء إجراءات القضايا المحالة إليها، وذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين) رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد بن سعيد الأسمري.
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