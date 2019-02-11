شكرا لقرائتكم خبر عن مشاط لرئيس مكتب شؤون حجاج أذربيجان: الوزارة تستعد لتقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله وفق أرقى المعايير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم (الاثنين), النائب الأول لرئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية أذربيجان سلمان موساييف, والوفد المرافق له. استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم (الاثنين), النائب الأول لرئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية أذربيجان سلمان موساييف, والوفد المرافق له. ونوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لحجاج ومعتمري أذربيجان. وأكد نائب وزير الحجّ والعُمرة أن الوزارة تستعد لتقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق أرقى المعايير بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة. من جانبه, رفع رئيس مكتب شؤون حجاج أذربيجان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يحظى به ضيوف الرحمن من رعاية واهتمام، ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.



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