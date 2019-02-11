أم القرى تدشن مبنى العلوم التطبيقية وتعقد اتفاقية مع "كافل"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان - مكة المكرمة

عقدت جامعة أم القرى اليوم أربعة أنشطة متنوعة شملت افتتاح مبنى العلوم التطبيقية وورشة عمل لبرنامج تمكين وعقد اتفاقية شراكة لإقامة برامج ودورات للأيتام، وتدشين عيادة متنقلة لمكافحة التدخين بالمدينة الجامعية.

وافتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل مبنى طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحور الكليات الطبية في العابدية، بعد إعادة تهيئته ببيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، مطلعا معمل التعلم الالكتروني الذي يحتوي على 30 جهاز حاسب آلي وجداريات رابطة الخريجين، إضافة إلى قائمة العميد الشرفية لطلاب وطالبات سنة الامتياز بتخصصات الكلية، وأعمال الجرافيتي الطلابية والتجهيزات الحديثة للفصول الدراسية.

ووجه الدكتور بافيل بتهيئة المعامل والمختبرات التعليمية وفق أحدث الإمكانات والتقنيات الحديثة المتخذة في العملية التعليمية، مؤكدا إلى أن الطالب يعتبر محور العملية التعليمية.

إلى ذلك كشف وكيل جامعة أم القرى للتطوير الدكتور هاني غازي أن الوكالة ممثلة في عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية عكفت خلال العام الجامعي الماضي 1438/ 1439هـ على تدريب 600 من المنسوبين، و200 موظف وموظفة و200 طالب و200 عضو تدريس على كتابة وصياغة الخطة الاستراتيجية للجامعة، وذلك خلال افتتاحه أمس ورشة العمل التفاعلية لخطة الجامعة الاستراتيجية تمكين 2023 بعنوان "معا من أجل التمكين".

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وقال إن خطة تمكين تهدف إلى معرفة رؤى وتطلعات أعضاء هيئة التدريس والموظفين خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل أن تكون جامعة أم القرى من بين 200 جامعة عالمية، حيث تسعى من خلال خطتها إلى استثمار مواردها بالشكل الأمثل، وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتمكين أعضاء هيئة تدريسها من نشر أبحاثهم في دوريات ذات انتشار واسع، وتمكين طلبتها من المشاركة في صنع القرار، والموظفين والموظفات من التطوير المستمر.

من جهة أخرى وقع مدير جامعة أم القرى على اتفاقية شراكة مجتمعية مع رئيس مجلس إدارة جمعية كافل، تهدف إلى التعاون بين الجانبين في دعم الأيتام، والاستفادة من خبرات الجامعة في عقد البرامج والدورات التي تساهم في تأهيلهم معرفيا وعلميا، منوها إلى أن أبواب الجامعة ومرافقها مفتوحة للأيتام للاستفادة من برامجها العلمية والأكاديمية، وأنشطتها اللاصفية.

كما دشن الدكتور عبدالله بافيل في مبنى إدارة الأنشطة الطلابية بالعابدية حملة جامعة أم القرى "لا تفقدها" والعيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين بالتعاون مع وزارة الصحة لمعالجة المدخنين.

واطلع على محتويات العيادة التي تتضمن عددا من البرامج التوعوية والتثقيفية للإقلاع عن التدخين، مبينا أن العيادة تأتي ضمن برامج وأنشطة الشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختلفة، وسيكون هناك من العيادات في عدد من الإدارات منها شطر الطالبات في جامعة أم القرى.

بدوره أوضح رئيس لجنة مكافحة التدخين بجامعة أم القرى الدكتور مشعل السلمي أنه سيستفيد من العيادة جميع المنسوبين والطلاب على مدار عام كامل، خلال يومي الاثنين والخميس في مبنى الأنشطة الطلابية.