ضبط 3 مواقع عشوائية لتدوير البلاستيك في خمرة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية، بمشاركة بلدية المليساء الفرعية وشرطة البلدية، ثلاثة مواقع عشوائية متجاورة استغلها مخالفون لتصنيع وتدوير البلاستيك على مساحة إجمالية تقدر بعشرة آلاف متر مربع بحي الخمرة جنوب المحافظة، ضمن جهود الأمانة في تعقب مصادر التلوث البيئي ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأزال قسم مراقبة أنشطة إعادة التدوير التابع للإدارة العامة للرقابة البيئية، جميع الأنشطة المخالفة داخل المواقع المسورة، كما جرت مصادرة ما بداخلها من مكائن فرم، وأسطوانات غاز، وطرمبات هواء، في حين تعمل هذه المصانع المخالفة على فرم البلاستيك، ومن ثم إعادة تدويره، مسببة آثارا سلبية صحية وبيئية نتيجة عمليات الحرق والتدوير العشوائية في مواقع غير مرخصة.