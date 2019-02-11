أمير جازان بالنيابة يتفقد مشروعات وزارة العمل بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز اليوم عددا من المشروعات التي ينفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليا بمدينة جيزان.

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واطلع خلال الجولة على عدد من المشروعات المنفذة ومراحل العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، مستمعا لشرح مفصل من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالفرع المهندس نبيل مطهري، عن المشروعات التي شملتها الزيارة، ومنها مشروع إنشاء مؤسسة رعاية الفتيات بجازان الجاري تنفيذه على مساحة 6430 مترا مربعا، وبتكلفة إجمالية تزيد على 43 مليون ريال وبنسبة إنجاز قاربت الـ 90%.

كما اطلع أمير المنطقة بالنيابة على سير العمل بعدد من المشروعات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، التي شملت مشروع إنشاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومشروع إنشاء فرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة، ومشروع إنشاء دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان، ومكاتب الضمان بمدينة جيزان، ومحافظتي صامطة وفرسان، والمخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بتلك المشروعات، التي تطبق من خلالها المعايير العالمية في الأمن والسلامة ونسب الإنجاز المتحققة في تلك المشروعات.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام الجولة عن سعادته بتفقد مشروعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، وما شاهده خلال الزيارة من إنجاز في تلك المشروعات التي تخدم فئات غالية على الجميع، موجها مدير فرع العمل بجازان ومنسوبي الفرع بمضاعفة الجهود لإنجاز تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم.