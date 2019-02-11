أمير المدينة يفتتح نادي تكافل الاجتماعي للأيتام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام فيصل بن سلمان، نادي تكافل الاجتماعي لأيتام المدينة المنورة، الذي يعد أنموذجا متفردا على مستوى المملكة لجمعيات الأيتام، والمقام على مساحة 10 آلاف م2، ويستوعب أكثر من ألف شخص في ساعة الذروة، ويضم المبنى قاعة لتطوير الموهوبين وقاعة للتدريب ومكاتب للإدارة وتقنية المعلومات ومكتبة تضم عناوين متنوعة في مجالات المعرفة.

ويضم النادي المبنى التعليمي بفصول دراسية متنوعة ومكتبا للإرشاد والتوجيه ومبنى المسرح الذي يستوعب 300 شخص ومبنى القسم النسائي بقاعات تدريب وفصول دراسية، وصالات وملاعب رياضية ومسابح متعددة، إضافة إلى الساحة الخارجية للنادي التي تضم حدائق للضيافة ومسجدا، وفي الجانب الاستثماري للنادي يضم الموقع محلات تجارية وشققا سكنية.

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ووجه أمير منطقة المدينة المنورة باستثمار النادي الاستثمار الأمثل للارتقاء بالنواحي العلمية والمهارية والرياضية والتدريب وتطوير المهارات لأبنائنا وبناتنا الأيتام، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على جمعية تكافل الخيرية وحرصهم على الجودة والإتقان في إنجاز هذا الصرح.

يذكر أن نادي جمعية تكافل سيفتح لأهالي حي مخطط الملك فهد والأحياء المجاورة للاستفادة من مرافق النادي للأبناء والبنات برسوم رمزية ولأيتام المدينة مجانا، ليندمج أيتام الجمعية مع أهالي الحي.

من جهته أعرب أمين عام جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور عبدالمحسن الحربي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية، على حرصه الكبير واهتمامه المستمر ودعمه لكل ما يسهم في خدمة الأيتام ورعايتهم، مؤكدا أن ما حققته تكافل حتى الآن في رعاية أيتام المدينة جاء بفضل الدعم المنقطع النظير الذي يقدمه أمير المنطقة للجمعية وأعمالها الذي توج بافتتاح نادي تكافل الاجتماعي الذي يعمل على تمكين الأيتام وأمهاتهم من المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم في شتى مجالات الحياة. وسيساعد النادي في تهيئة المستفيدين والمستفيدات وإعدادهم بما يضمن تمكينهم ونجاحهم في التحصيل الدراسي والإبداع والابتكار والريادة الاجتماعية، والرياضة والترفيه.