، وداعاً للتلصص على رسائلك بالواتس أب.. ميزة جديدة وهذه طريقة تفعيلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتطلب تفعيل ميزة الأمان الجديدة

تمكن تطبيق واتساب قبل أيام من إطلاق ميزة أمنية جديدة، تمنع الآخرين ممن قد يتمكنون من الدخول إلى جهازك، من التلصص على رسائلك في واتساب، وفق ما ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن المجلة فإنه يتطلب تفعيل ميزة الأمان الجديدة تنصيب أحدث إصدار من تطبيق واتساب (2.19.20).

أما في حال إذا كان تحديث التطبيق على جهازك يحدث تلقائياً، فيمكنك التأكد من الإصدار الأخير من خلال الضغط على "الإعدادات" ثم "المساعدة"، حيث ستجد اسم آخر نسخة من واتساب على شكل صورة أعلى الشاشة.