، شاهد.. جائزة النويصر السنوية تكرِّم 20 متفوقًا بثانوية الخبراء بالقصيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - المبادرة أثمرت رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب

أقامت ثانوية الخبراء التابعة لمنطقة القصيم حفل توزيع جائزة المهندس الدكتور عبد العزيز بن عبد الله النويصر للتفوق العلمي السنوية تحت رعاية رئيس مركز الخبراء المهندس عبد العزيز الحديثي، وبحضور مدير مكتب التعليم في محافظة رياض الخبراء علي الحبيب، ورئيس بلدية الخبراء الدكتور فهد الجلعود، وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.

وقدَّم الطالب سعود بن مشعان الحربي كلمة نيابة عن زملائه المتفوقين، ثمَّن فيها هذا التكريم، وشكر راعي الجائزة. كما أوضح قائد المدرسة فائز بن سليمان الفائز في كلمته أن اهتمام أبناء هذا الوطن بتكريم المتميزين في العلم والدراسة -ممثلة بالجائزة السنوية التي يقدمها الدكتور عبد العزيز النويصر- يعكس حرص قيادة السعودية على دفع عجلة النهوض بالعلم، وتكريم المميزين في التعليم للمساهمة في بناء وطنهم.

وتضمن برنامج الحفل عرضًا قدمه رائد النشاط بالمدرسة عبد العزيز العزاز، بيَّن خلاله تأثير الجائزة إيجابيًّا في سلوك الطلاب، وعطائهم الدراسي، وزيادة تحصيلهم العلمي.

بعد ذلك جرى تكريم عشرين طالبًا متفوقًا بدرع تكريمية، وجائزة قيمة لكل طالب.

يُذكر أن جائزة الدكتور عبدالعزيز النويصر السنوية للتفوق العلمي تبلغ عامها العاشر محققه نتائج إيجابية، تمثلت في رفع مستوى التحصيل العلمي والإنتاجية لدى الطلاب، وأسهمت عبر أعوامها الماضية في نشر ثقافة العطاء في أوساط رجال الأعمال وأولياء الأمور كنموذج يحتذى به، كما أثمرت خلق التنافس بين الفئة المستهدفة، والمشاركة في بناء الشخصية تربويًّا ومعرفيًّا.

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