، بالصور.. كليات الأفلاج تعلن نتائج مسابقة مواهب 4 وتحتفي بالفائزين ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج يوم الاثنين المرحلة الثانية لمسابقة مواهب 4 والفعاليات المصاحبة له واحتفت بالفائزين في المسابقة.

وقام المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور مسفر بن محماس الكبيري بقص شريط افتتاح معرض المشاركات الخارجية، وذلك بحضور مساعد عميد شؤون الطلاب للأنشطة الأستاذ جمال بن حمد الحمداء، ومدير الأندية الطلابية الأستاذ راشد بن محمد العسكر، ووكلاء كليات الأفلاج وعدد كبير من الطلاب المشاركين في محاور المسابقة، وشاهد الحصور أعمال ابطلاب المشاركين في المسابقة.

إذا جاءت محاور المسابقة على النحو الآتي:

المحور الأول: أفضل تصميم: شارك فيه الطالب نادر البقمي والطالب يزيد الزعير. المحور الثاني: الرسم والتصوير: شارك فيه الطالب عبدالله المصارير والطالب الوليد الرشود والطالب مسفر الدوسريّ. المحور الثالث: أفضل مونتاج: شارك فيه الطالب وطبان الدوسري والطالب حسين الحقباني. محور أفضل مشهد تمثيلي: شارك فيه الطالب نواف بن الزير والطالب نايف الزير وعبدالإله الحمدان والطالب عبدالله الحمدان والطالب سعد الكبراء والطالب عبدالرحمن العثمان، بعد ذلك شاهد الحضور بمسرح الجامعة عرضاً لبعض النماذج من مشاركات الطلاب في هذه المسابقة في كل المجالات. فيما تم استعراض محاور المسابقة الثمانية وتقييم الطلاب المشاركين فيها مطلع الأسبوع الماضي.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو الآتي:

حصل على المركز الأول في محور أفضل مشهد تمثيلي: مشهد بعنوان "سوء الظن" للطلاب نواف بن الزير والطالب نايف الزير وعبدالإله الحمدان والطالب عبدالله الحمدان والطالب سعد الكبراء والطالب عبدالرحمن العثمان. وفي محور أفضل مقدم: حصل على المركز الأول الطالب نايف العنيزان، والمركز الثاني الطالب محمد البازع. وفي محور شاعر الجامعة: حصل الطالب عبدالهادي العمار على المركز الأول. وفي محور منشد الجامعة: حصل الطالب سند هزازي على المركز الأول، وحصل الطالب نايف العنيزان على المركز الثاني. وفي محور اشرحها: حصل على المركز الأول الطالب عبدالهادي العمار، والمركز الثاني الطالب عبدالإله الحمدان.

واختتم الحفل بتكريم اللجان المقيمة للمسابقة، وتكريم الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة، والمرشحين للمشاركة في مسابقة مواهب 4 على مستوى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

من جهته ذكر المشرف كليات الجامعة بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري في كلمة بهذه المناسبة أن مثل هذه المسابقات تعد منصة يمكن للطالب صقل موهبته، وإبراز ما لديه من مهارات، كما أنه يمكن له بناء شخصية مميزة قادرة على الإبداع والتميز.

وفي ختام كلمته شكر الكبيري الطلاب، ولجان التحكيم، والمنظمين، على ما بذلوه من جهود في إنجاح مسابقة مواهب 4.