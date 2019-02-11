، أمير القصيم ونائبه يستقبلان إدارة نادي الحزم ،

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استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم بمحافظة الرس عبدالله المطيري وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا للسلام عليه، وتسليمه النسخة الأولى من كتاب مسيرة نادي الحزم خلال أكثر من ستين عاماً، واطلاعه على تاريخ النادي والإنجازات الرياضية التي حققها، بالإضافة إلى الأنشطة التي أقامها.
ورحب أمير المنطقة بهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مشوار نادي الحزم للمساهمة في خدمة الرياضة والرياضيين بمحافظة الرس ومنطقة القصيم بصفة عامة.
وأثنى أمير القصيم على الجهود المبذولة، مؤكداً ضرورة قيام الأندية في المنطقة باحتواء الشباب وإشباع رغباتهم الرياضية وبذل الجهد في تطوير النادي محاولة للوصول لتحقيق نتائج مشرفة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ من اهتمام في المجالات الرياضية كافة لرفعة راية المملكة خفاقة في جميع المحافل.
كما استقبل الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الحزم بمحافظة الرس عبدالله المطيري, وأعضاء مجلس الإدارة, حيث تسلّم خلال الاستقبال تقريراً عن مسيرة النادي خلال أكثر من ستين عاماً، واستمع لنبذة عن تاريخ النادي ومسيرته الرياضية والإنجازات الرياضية التي حققها بالإضافة إلى الأنشطة المقامة حالياً.
من جانبه, أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الحزم عن شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم ونائبه على دعمهما المتواصل لأندية منطقة القصيم ونادي الحزم على وجه الخصوص، مؤكداً أن أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين حريصون على تقديم أفضل المستويات للوصول بالنادي لمستويات متقدمة.
أمير القصيم ونائبه يستقبلان إدارة نادي الحزموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-11
استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم بمحافظة الرس عبدالله المطيري وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا للسلام عليه، وتسليمه النسخة الأولى من كتاب مسيرة نادي الحزم خلال أكثر من ستين عاماً، واطلاعه على تاريخ النادي والإنجازات الرياضية التي حققها، بالإضافة إلى الأنشطة التي أقامها.
ورحب أمير المنطقة بهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مشوار نادي الحزم للمساهمة في خدمة الرياضة والرياضيين بمحافظة الرس ومنطقة القصيم بصفة عامة.
وأثنى أمير القصيم على الجهود المبذولة، مؤكداً ضرورة قيام الأندية في المنطقة باحتواء الشباب وإشباع رغباتهم الرياضية وبذل الجهد في تطوير النادي محاولة للوصول لتحقيق نتائج مشرفة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ من اهتمام في المجالات الرياضية كافة لرفعة راية المملكة خفاقة في جميع المحافل.
كما استقبل الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الحزم بمحافظة الرس عبدالله المطيري, وأعضاء مجلس الإدارة, حيث تسلّم خلال الاستقبال تقريراً عن مسيرة النادي خلال أكثر من ستين عاماً، واستمع لنبذة عن تاريخ النادي ومسيرته الرياضية والإنجازات الرياضية التي حققها بالإضافة إلى الأنشطة المقامة حالياً.
من جانبه, أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الحزم عن شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم ونائبه على دعمهما المتواصل لأندية منطقة القصيم ونادي الحزم على وجه الخصوص، مؤكداً أن أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين حريصون على تقديم أفضل المستويات للوصول بالنادي لمستويات متقدمة.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
08:02 PM
تسلما نسخة من كتاب مسيرة النادي خلال 60 عاماً
استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم بمحافظة الرس عبدالله المطيري وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا للسلام عليه، وتسليمه النسخة الأولى من كتاب مسيرة نادي الحزم خلال أكثر من ستين عاماً، واطلاعه على تاريخ النادي والإنجازات الرياضية التي حققها، بالإضافة إلى الأنشطة التي أقامها.
ورحب أمير المنطقة بهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مشوار نادي الحزم للمساهمة في خدمة الرياضة والرياضيين بمحافظة الرس ومنطقة القصيم بصفة عامة.
وأثنى أمير القصيم على الجهود المبذولة، مؤكداً ضرورة قيام الأندية في المنطقة باحتواء الشباب وإشباع رغباتهم الرياضية وبذل الجهد في تطوير النادي محاولة للوصول لتحقيق نتائج مشرفة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ من اهتمام في المجالات الرياضية كافة لرفعة راية المملكة خفاقة في جميع المحافل.
كما استقبل الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الحزم بمحافظة الرس عبدالله المطيري, وأعضاء مجلس الإدارة, حيث تسلّم خلال الاستقبال تقريراً عن مسيرة النادي خلال أكثر من ستين عاماً، واستمع لنبذة عن تاريخ النادي ومسيرته الرياضية والإنجازات الرياضية التي حققها بالإضافة إلى الأنشطة المقامة حالياً.
من جانبه, أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الحزم عن شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم ونائبه على دعمهما المتواصل لأندية منطقة القصيم ونادي الحزم على وجه الخصوص، مؤكداً أن أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين حريصون على تقديم أفضل المستويات للوصول بالنادي لمستويات متقدمة.
، أمير القصيم ونائبه يستقبلان إدارة نادي الحزم ،
المصدر : الخليج 365
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