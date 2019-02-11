، "الحربش": "التعليم" تفخر بأكثر من 500 مبتعث في جامعات النخبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجمعية السعودية في جامعة إمبريال والنادي السعودي في لندن ينظمان "الملتقى الأول للابتعاث"

أكد وكيل البعثات في وزارة التعليم الدكتور جاسر الحربش في مداخلة له بأن الوزارة تفخر بأكثر من 500 مبتعث في جامعات النخبة، لكن الرغبة مستمرة وجلية في استقطاب أعداد أكبر من الطلاب والطالبات وتنعكس خصوصًا في فتح مسارات جديدة للابتعاث تتبع لجامعات النخبة، مثل ترتيب الجامعات حسب التخصص.

جاء ذلك في كلمة شارك بها في الملتقى الأول الذي عقدته جمعية الطلبة في إمبريال والنادي السعودي بلندن، والذي كان بعنوان "ملتقى ابتعاث السعوديين إلى جامعات النخبة".

ويعد الملتقى الأول من نوعه حول برنامج جامعات النخبة.

وأشار الملحق السعودي في لندن الدكتور عبدالعزيز المقوشي بإعجابه بالتحاور الإيجابي بين الطلاب والطالبات السعوديين في مثل هذه اللقاءات التعريفية والتي تساعد على دفع عجلة التنمية الوطنية.

وأضاف المقوشي أن أهمية هذه الملتقيات تكمن في أنها تخدم المبتعثين والراغبين بالابتعاث مستقبلاً وتساعد في تبادل الخبرات وآليات النجاح والتميز والتي تصب في مصلحة وطننا العزيز الذي ينتظرنا بشغف، مبيناً أن منسوبي الملحقية الثقافية متواجدون دائماً لخدمة الطلاب.

وذكر منظمو اللقاء أن الهدف من الملتقى التعريف بمسار ابتعاث جامعات النخبة، وهو مسار تحت إدارة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، يستهدف الراغبين في الحصول على القبول الجامعي المُباشر لدى أفضل 20 جامعة عالمية في مختلف التخصصات العلميه التي يحتاجها سوق العمل السعودي.

واستضاف الملتقى المهندس أحمد النفيسة من إمبريال كوليج لندن والدكتورة وفاء أبو طالب من جامعة كامبردج والدكتورة آلاء الزهراني من جامعة أكسفورد والأستاذة عبير خالد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وتحدث طلاب وطالبات النخبة الأربع عن مختلف جامعاتهم النخبوية وتخصصاتهم لإفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب. تضمن الملتقى محاور تعريفية بمسار النخبة للابتعاث، وجامعات النخبة، وكيفية الالتحاق بها، وكذلك نصائح لاختبارات اللغة والتقديم على برامج الدكتوراه المختلفة.

وتلبية لطلب المهتمين؛ تم عرض الجلسة في البث المباشر عبر حسابات تويتر "بصمات مبتعث" وحساب النادي السعودي في لندن. وحقق الملتقى آلاف المشاهدات في غضون ساعات قليلة. كما شارك في توثيق الحفل كل من: عبير أحمد وسالم الطلب.